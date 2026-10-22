В Европе обсуждают кандидатуры для участия в переговорах с Путиным, опасаясь, что США могут принять невыгодные для Украины условия.
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