Росморречфлот у себя в телеграм-канале называет причиной ЧП в танкере «Коала» в Усть-Луге взрыв. «В результате взрыва на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Росморречфлот у себя в телеграм-канале называет причиной ЧП в танкере «Коала» в Усть-Луге взрыв. «В результате взрыва на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет.