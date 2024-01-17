В России родственникам совершившего подвиг бойца СВО выдали тело чужого человека

В Екатеринбурге родственникам не вернувшегося со спецоперации по ошибке выдали тело чужого человека. Через несколько дней после похорон военнослужащего его близким позвонили из военкомата и рассказали об ошибке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии