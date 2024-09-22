Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал о том, как в обозримом будущем сложится положение дел на полях сражений, предположив, что оборонительные линии ВС киевского режима окажутся обрушены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии