Тульский бизнесмен Владимир Гуляев проиграл суд «Сбербанку»

В судебных тяжбах по поводу кредита в 700 миллионов рублей, выданного «Сбербанком» тульской фирме «Тропик» местного бизнесмена Владимира Гуляева, наступил новый поворотВ судебных тяжбах по поводу кредита в 700 миллионов рублей, выданного «Сбербанком» тульской фирме «Тропик» местного бизнесмена Владимира Гуляева, наступил новый поворот.
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