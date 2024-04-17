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Тульские новости

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Тульский бизнесмен Владимир Гуляев проиграл суд «Сбербанку»

Тульский бизнесмен Владимир Гуляев проиграл суд «Сбербанку»

В судебных тяжбах по поводу кредита в 700 миллионов рублей, выданного «Сбербанком» тульской фирме «Тропик» местного бизнесмена Владимира Гуляева, наступил новый поворотВ судебных тяжбах по поводу кредита в 700 миллионов рублей, выданного «Сбербанком» тульской фирме «Тропик» местного бизнесмена Владимира Гуляева, наступил новый поворот.

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