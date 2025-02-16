Сикорский: справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что достижение "справедливого мира" на Украине возможно в среднесрочной перспективе, если Западу удастся "убедить" российского лидера Владимира Путина остановить конфликт.
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