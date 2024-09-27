Правоохранительные органы установили личность разложившегося в лесу под Смоленском мертвеца

В проведении экспертизы смоленским специалистам ведомства помогла родственница погибшего Сотрудники лаборатории ДНК-анализа экспертно-криминалистического центра регионального управления МВД смогли установить данные скелетированных останков трупа человека, найдённых в 2019 году в лесном массиве в Дорогобужском районе Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии