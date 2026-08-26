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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» не продал Сарра «Ливерпулю» за 50 млн фунтов

«Кристал Пэлас» отклонил предложение « Ливерпуля » по Исмаиле Сарру . По информации инсайдера Фабрицио Романо , лондонский клуб отказался продавать 28-летнего вингера за 50 миллионов фунтов.

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