Во время Военно-морского парада в Петербурге проезд по ЗСД будет бесплатным

Можно будет воспользоваться с 10 до 14 часов По инициативе правительства Петербурга в дни репетиции и проведения Военно-морского парада 25 и 28 июля с 10:00 до 14:00 проезд автотранспорта по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении будет бесплатным, сообщает Смольный.