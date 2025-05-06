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Царьград

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Ульянов критикует Майю Санду за запрет на празднование Дня Победы в Молдавии

Ульянов критикует Майю Санду за запрет на празднование Дня Победы в Молдавии

Михаил Ульянов, представитель России в Вене, осудил политику Майи Санду о запрете празднования Дня Победы и использования георгиевской ленты в Молдавии.

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Комментарии
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Игорь Васиков
За что критиковать политическую np0шмaHg0вky? Ей хозяева приказали.
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