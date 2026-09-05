Ушаков рассказал, что Путин на встрече с эмиссарами США отметил успехи РФ в СВО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками по Украине Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил успехи российских войск в СВО и уверенность в достижении ее целей.
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