Украинский депутат Анна Скороход поделилась некоторыми пунктами из требования, которые глава киевского режима решил скрыть от общественности.
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какие там -станы ещё вопрос, а вот то, что англичанка будет продолжать гадить, - факт!
К СВО с казахами надо готовиться...и границу надо укреплять!!!!
Какие могут быть переговоры??? Войну развязали и продолжают всячески поддерживать именно США и теперь они же выходят с какими то предложениями по прекращению этой развязанной ими войны..Америкосы если бы действительно хотели прекратить войну то прекратили бы её одномоментно перестав снабжать ВСУ разведданными, прекратив поставлять им вооружение и боеприпасы...Просчитали хитровыкрученные янки что непременно проиграют и пытаются сохранить вражеское антироссийское государство у наших границ, сохранить источник постоянного нам напряжения, создать угрозу всем странам черноморья создав в Одессе или Николаеве свою мощную военно-морскую базу.. ..Не верить ни слову! Не дать обмануть себя в очередной раз! Условие прекращения огня должно быть одно - капитуляция Украины, уничтожение фашистского террористического государства . Что касается Казахстана то они себя стали вести будто земли наши им по братски подаренные когда мы были единой страной всегда Казахстану принадлежали. Справедливо и честно будет вернуть России русские города и казачьи земли.