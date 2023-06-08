ФБР задержало голливудского актера Джея Джонстона за участие в штурме Капитолия

Голливудский актер Джей Джонстон, известный своими ролями в сериале «Мистер Шоу» и мультсериале «Закусочная Боба», был задержан сотрудниками Федерального бюро расследования США.
Популярные статьи
- «Если никто не приедет в обозначенное место»: Пригожин сообщил о готовности прислать своего заместителя к главе РДК для освобождения пленных
- «Хвала русскому солдату»: Пригожин оценил результаты последних боев в зоне СВО
- Пригожин озвучил ряд неудобных вопросов после сообщения Гладкова о новых жертвах обстрелов ВСУ
Свежие комментарии