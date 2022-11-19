В США намекнули о необходимости начала переговоров по Украине

РИАМО - 19 ноя. Экс-министр финансов Соединенных Штатов в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что давно назрел вопрос проведения переговоров касательно ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.