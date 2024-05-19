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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

ЦСКА постарается закончить серию с «Зенитом» на домашней арене (3-2). «Локомотив-Кубань» попробует сравнять счет с УНИКСом (2-3).

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