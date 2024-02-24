Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

Ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые принципы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины.
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