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Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

Ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые принципы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины.

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