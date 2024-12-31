Юрист оценила предложение обязать компании выплачивать 13-ю зарплату

Инициатива обязать российских работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли будет принята на законодательном уровне, считает юрист, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.
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