«Сибур» за полгода нарастил поставки СУГ в топливный сектор России Наталья МарковаКомпания «Сибур» сообщила, что в первом полугодии текущего года увеличила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в российский топливный сегмент на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 350 тысяч тонн.