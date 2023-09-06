«Сибур» за полгода нарастил поставки СУГ в топливный сектор России Наталья МарковаКомпания «Сибур» сообщила, что в первом полугодии текущего года увеличила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в российский топливный сегмент на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 350 тысяч тонн.
Популярные статьи
- Скандальный класс для мигрантов и молчание учителя, как развиваются события в школе Волгограда
- Сбежавшие в Европу украинцы перестают обвинять Россию и начинают понимать причины произошедшего
- Мощные взрывы прогремели в Одессе и порту Рени: Обновленная карта военной операции на Украине 3 сентября 2023 года
Свежие комментарии