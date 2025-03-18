Не остановить: Запад встревожил «наступательный треугольник» России

Анализируя тактику ведения боевых действий нашей армии, Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал свои выводы, признав, что так называемый наступательный треугольник России представляет серьезные опасения.
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