Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Financial Times: Иран мог вести слежку за военными США через смартфоны

Financial Times: Иран мог вести слежку за военными США через смартфоны

Газета Financial Times со ссылкой на данные телекоммуникационных компаний и источников сообщает, что мобильные сети ближневосточных стран неоднократно подвергались кибератакам, целью которых было отслеживания дислокации американских военнослужащих и подрядчиков во время войны с Ираном.

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