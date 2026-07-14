Financial Times: Иран мог вести слежку за военными США через смартфоны

Газета Financial Times со ссылкой на данные телекоммуникационных компаний и источников сообщает, что мобильные сети ближневосточных стран неоднократно подвергались кибератакам, целью которых было отслеживания дислокации американских военнослужащих и подрядчиков во время войны с Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии