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«Ъ»: водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

«Ъ»: водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Министерство транспорта России намерено усилить роль «динамических информационных табло», а также «знаков переменной информации», с помощью которых обычно вводится временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

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