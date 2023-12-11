«Ъ»: водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Министерство транспорта России намерено усилить роль «динамических информационных табло», а также «знаков переменной информации», с помощью которых обычно вводится временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии