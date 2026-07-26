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Xiaomi напечатала миллион книг о том, как пользоваться смартфоном — их раздадут бесплатно

Xiaomi напечатала миллион книг о том, как пользоваться смартфоном — их раздадут бесплатно

Xiaomi будет повышать смартфонную грамотность среди пожилых людейXiaomi запустила в Китае масштабную программу поддержки пожилых пользователей: компания напечатал 1 миллион экземпляров печатного пособия «Руководство по использованию смартфона для пожилых людей».

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