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SPLETNIK

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Николь Кидман опубликовала редкое фото с младшей дочерью

Николь Кидман опубликовала редкое фото с младшей дочерью

Николь Кидман поделилась в соцсетях редким совместным снимком со своей младшей дочерью, 15-летней Фэйт Маргарет, который был сделан во время их поездки в Париж.

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