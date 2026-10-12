Вяльбе рассказала, как медведь вышел к трассе во время Кубка России

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе рассказала, что во время финала Кубка России по лыжероллерам на трассу вышел медведь.
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