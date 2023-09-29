Журналист Репке: Киев теряет бойцов, пока российская армия становится сильнее

РИАМО - 29 сен. Вооруженные силы Украины теряют все больше своих бойцов, однако ВС РФ, наоборот, становятся только сильнее, написал немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.
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