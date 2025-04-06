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Царьград

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Беспилотник атаковал энергосистему Ростовской области: отключение сети

Беспилотник атаковал энергосистему Ростовской области: отключение сети

Украинский беспилотник ночью 6 апреля атаковал энергокомплекс Ростовской области. Нападение вызвало отключение высоковольтной линии Ростовского ПМЭС.

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