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Курские новости

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Возбудили дело против военнослужащего ВСУ за теракт в Курской области

Возбудили дело против военнослужащего ВСУ за теракт в Курской области

Военнослужащего ВСУ Евгения Воробья задержали в Курской области при попытке блокировать территорию и удерживать её под вооружённым контролем.

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