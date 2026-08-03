Новую спортивную форму Nike и Skims обругали в сети фразой «они ненавидят женщин»

Производитель спортивной одежды Nike и бельевой бренд Skims, создательницей которого является американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, запустили новую совместную коллекцию формы и подверглись критике в сети.
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