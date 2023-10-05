Председатель Вальтер призвал уменьшить высокие пособия украинским беженцам

Украинским беженцам в Германии назначили пособия на сумму выше, чем получают многие немцы. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер призвал высадить их из «социального гамака» и мотивировать зарабатывать самостоятельно, сообщил RT.
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