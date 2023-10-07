В ДНР заявили об отражении атаки ВСУ под Угледаром

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что атаки ВСУ проводились в районе Приютного, ВСУ отступили, понеся потери.
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