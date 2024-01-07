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Непрекращающийся конфликт в Запорожье: реалии жизни на передовой

Непрекращающийся конфликт в Запорожье: реалии жизни на передовой

Непрекращающийся конфликт в Запорожье: реалии жизни на передовой Ольга ВайленкоВсе иллюзии о возможном новогоднем и Рождественском перемирии между российской армией и ВСУ в Запорожье были разрушены реальностью военных действий.

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