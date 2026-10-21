Территории, гарантии безопасности и восстановление Украины: ЕК раскрыла темы переговоров в Осло. 20 октября Зеленский, спецпосланник США Стив Уиткофф и европейские представители обсудили три ключевых вопроса украинского урегулирования, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
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