Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.
Популярные статьи
- Baijiahao: после позора с испытаниями баллистической ракеты США получили неприятные новости из России
- Украина оставила жителей Запорожской области без газа. На ЗАЭС намерены лишить украинцев электроэнергии
- Российская армия всё ближе к Славянску: начало ВЕЛИКОЙ БИТВЫ уже скоро! Последние новости с Украины сейчас (18 видео)
Свежие комментарии