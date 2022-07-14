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14-летнюю девочку-подростка с разноцветными волосами разыскивают в Новосибирске

14-летнюю девочку-подростка с разноцветными волосами разыскивают в Новосибирске

Полина Курнявко ушла из дома 5 июля 2022 года. С тех пор её местонахождение неизвестно. Запись о поиске пропавшей девочки была опубликована на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" ВКонтакте: "Помогите найти подростка! Калининский район, г.

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