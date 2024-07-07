🔜 Армянский праздник Вардавар отмечают в Старом Крыму Он традиционно проходит на территории древнего монастыря Сурб-Хач.
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🔜 Армянский праздник Вардавар отмечают в Старом Крыму Он традиционно проходит на территории древнего монастыря Сурб-Хач.