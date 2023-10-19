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Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, отказывающихся участвовать в СВО

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин сделал заявление, в котором призвал принять решительные меры в отношении мигрантов, отказывающихся участвовать в специальной военной операции на Украине.

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