Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, отказывающихся участвовать в СВО

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин сделал заявление, в котором призвал принять решительные меры в отношении мигрантов, отказывающихся участвовать в специальной военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии