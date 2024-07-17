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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о работе Тошича и Красича в ЦСКА: «Наши двери открыты для всех, кто внес вклад в успехи клуба» 

«Возможно ли, что Тошич будет работать в ЦСКА? С Зораном у нас великолепные отношения, мы все получили удовольствие от его игры на Братском кубке и в принципе от его приезда в Москву.

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