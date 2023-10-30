Диета — это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обреченная на провал

После шумной свадебной пирушки молодожёны идут в номер отеля на первую брачную ночь. Жених так волнуется, что никак не может трясущимися руками попасть ключом в замочную скважину… Новоиспеченная жена тяжело вздыхая: - Хорошенькое начало, нечего сказать!.
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