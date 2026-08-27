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Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ–2026

Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ–2026

Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в XI Восточном экономическом форуме. Об этом заявил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

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