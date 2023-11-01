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Белый дом: Байден наложит вето на помощь Израилю отдельно от Украины

Белый дом: Байден наложит вето на помощь Израилю отдельно от Украины

Президент США Джо Байден откажется помогать Израилю отдельно от Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что если конгресс примет такой закон, глава государства наложит на него вето.

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