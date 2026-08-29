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Царьград

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Россия одержала четвертую победу над Северной Македонией в волейболе

Россия одержала четвертую победу над Северной Македонией в волейболе

Молодежная сборная России по волейболу одержала четвертую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, обыграв Северную Македонию в Софии 3:0.

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