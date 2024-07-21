Штурмовики пятой отдельной мотострелковой бригады армии России при радиоперехвате переговоров подразделений Вооруженных сил Украины узнали, как боевики обсуждают обстрел по мирным жителям Красногоровки в ДНР.
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