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Закон и Порядок

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Следком: окровавленная рубашка помогла установить виновника убийства Талькова

Следком: окровавленная рубашка помогла установить виновника убийства Талькова

Предварительное судебное заседание по убийству певца прошло в Петроградском райсуде. В Петроградском райсуде Петербурга прошло предварительное судебное заседание по убийству певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.

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