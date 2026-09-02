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Нижегородская правда

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144 ДТП с дикими животными зафиксировали в Нижегородской области с начала года

144 ДТП с дикими животными зафиксировали в Нижегородской области с начала года

На территории Нижегородской области зафиксировали 144 аварии с участием диких животных с начала года.

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