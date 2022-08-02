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Леонков: США не только спонсор терроризма, но и страна-террорист

Леонков: США не только спонсор терроризма, но и страна-террорист

Официальный представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевики ВСУ советуются со своими американскими кураторами, прежде чем наносить удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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