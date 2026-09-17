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В Алтайском крае собрали 222 тысячи тонн сахарной свеклы

В Алтайском крае собрали 222 тысячи тонн сахарной свеклы

Специалисты выполнили работы пока только на 18% территорий В Алтайском крае аграрии собрали сахарную свеклу с площади 4400 гектаров, что составляет 18% от всех засеянных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

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