Когда-то давным-давно, когда я была еще молода и упруга, взаимодействовала я по работе с одним отвратительным типом.
Люди, от которых теперь везде избавляются
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ВА
Владимир Акулов
Это глубоко несчастные в чем-то люди... С глубоким неврозом в душе... Их неврозы - это какие-то неудовлетворенные подавленные желания , превратившиеся в постоянную злость , направленную во вне , на других... Это тип *экстерналов* , у которых всегда кто-то во ВНЕ виноват , но не они сами ... Критика и издевки над другими - это способ *канализации* злого внутреннего напряжения невротика...И эта гадость не осознает , что причина их ненависти ко всем и всему - В НИХ САМИХ ! То есть они злы и тупы , и не могут и не хотят сами в себе разобраться ... Общаться с такими , - что в г...вступить.
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