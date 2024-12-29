Люди, от которых теперь везде избавляются

ВА

Владимир Акулов

Это глубоко несчастные в чем-то люди... С глубоким неврозом в душе... Их неврозы - это какие-то неудовлетворенные подавленные желания , превратившиеся в постоянную злость , направленную во вне , на других... Это тип *экстерналов* , у которых всегда кто-то во ВНЕ виноват , но не они сами ... Критика и издевки над другими - это способ *канализации* злого внутреннего напряжения невротика...И эта гадость не осознает , что причина их ненависти ко всем и всему - В НИХ САМИХ ! То есть они злы и тупы , и не могут и не хотят сами в себе разобраться ... Общаться с такими , - что в г...вступить.