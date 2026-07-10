ШКИПЕР

« Ночная атака БПЛА на Россию 10 июля: ПВО сбила 376 дронов, горят объекты в Ростовской области и на Кубани Ночью 10 июля ВСУ атаковали 376 беспилотниками 12 регионов России. В Ростовской области горят нефтеобъекты в Таганроге и Азове, на Кубани произошёл пожар на Ильском НПЗ. В Омске нашли неразорвавшийся снаряд. » И ПОСЛЕ ЭТОГО УКРОРЕЙХ ПРИЗВАЛ СБ ООН К ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ ?