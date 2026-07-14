Зимняя Турция: почему люксовый «всё включено» в несезон оказался идеальным отдыхом

Честно говоря, я всегда скептически относилась к идее зимнего отдыха в Турции. Ну правда, что там делать, когда море ледяное, а пляжный сезон давно закрыт? Протяни мне кто-нибудь путевку в Анталию в декабре еще пару лет назад, я бы покрутила пальцем у виска.
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