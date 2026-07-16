Cameco And Brookfield Positioned To Lead New Jersey's $24 Billion Nuclear Build Out New Jersey has launched a competitive procurement process for new nuclear capacity under the Power New Jersey Act signed last month.
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